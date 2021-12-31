В Италии зафиксировали новый антирекорд по COVID-19

За день от коронавируса скончались 155 итальянцев - всего с начала пандемии умерли более 137 тысяч человек в Италии.

В Италии за день зафиксировали очередной максимум заражений COVID-19. Об этом сообщает The Guardian в пятницу, 31 декабря.

По данным итальянского Минздрава, за последние 24 часа в стране подтвердили 144 234 случая коронавируса - это стало новым рекордом по количеству заболевших.

В то же время количество смертей от последствий коронавируса снизилось со 156 до 155.

Отметим, что с начала пандемии в Италии зарегистрировано 137 402 смерти, связанных с коронавирусом и 6,125 млн случаев заражения инфекцией.

Напомним, что ранее глава ВОЗ назвал срок окончания острой фазы пандемии. Однако существует риск появления новых штаммов коронавирусной инфекции. Мир может столкнуться с нехваткой вакцин, считает Тедрос Адханом Гебрейесус.