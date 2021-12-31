В Британии одобрили COVID-таблетки Pfizer

В ноябре в Великобритании одобрили Молнупиравир, теперь же в стране появится второе лекарство от коронавируса - Паксловид.

Власти Великобритании одобрили новые таблетки от коронавируса Паксловид от компании Pfizer. Об этом сообщает ВВС в пятницу, 31 декабря.

Паксловид предназначен для применения вскоре после появления симптомов у людей с высоким риском тяжелого заболевания. В клинических испытаниях он снизил риск госпитализации или смерти на 89% у уязвимых взрослых.

Известно, что Великобритания заказала 2,75 миллиона курсов таблеток, частично основанных на существующем лекарстве от ВИЧ, также разработанном Pfizer.

Отметим, что Паксловид стал уже вторым противовирусным препаратом, одобренным для лечения Covid в Великобритании - в ноябре регулирующие органы одобрили препарат Молнупиравир.

Глава Минздрава Саджид Джавид заявил, что новые противовирусные препараты плюс бустерные вакцины и усиленное тестирование означают, что Великобритания находится в "самой сильной позиции", чтобы справиться с угрозой, исходящей от Омикрон-штамма.

Напомним, что ранее глава ВОЗ назвал срок окончания острой фазы пандемии. Однако существует риск появления новых штаммов коронавирусной инфекции. Мир может столкнуться с нехваткой вакцин, считает Тедрос Адханом Гебрейесус.