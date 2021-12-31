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Байден позвонит Зеленскому - СМИ

Президенты обсудят наращивание Россией военной мощи на границах Украины. Байден намерен подтвердить поддержку суверенитета Украины.
Байден позвонит Зеленскому - СМИ

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским в воскресенье, 2 января. Об этом в Twitter сообщила репортер Associated Press Дарлин Супервиль.

По ее словам, в частности, собеседники обсудят концентрацию российских войск на границах с Украиной.

"В воскресенье Байден проведет беседу с лидером Украины, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, обсудить наращивание Россией военной мощи на границах Украины и проанализировать подготовку к предстоящим дипломатическим контактам, чтобы снизить деэскалацию региональной напряженности", - написала Супервиль.

Напомним, что звонок главы Белого дома состоится после 50-минутного телефонного разговора, который Байден провел с президентом РФ Владимиром Путиным 30 декабря.

У Зеленского рассказали, чего ожидают от разговора с Байденом

Напомним, что Байден пригрозил Путину из-за Украины. Соединенные Штаты готовы реагировать на усиление российской агрессии в отношении Украины.
 

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