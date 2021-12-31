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Умерла одна из самых маленьких женщин мира

Турчанка попала в больницу с пневмонией. В медучреждении ей стало хуже. Женщине было 33 года.
Умерла одна из самых маленьких женщин мира

Одна из самых маленьких женщин мира, турчанка Элиф Коджаман умерла на 34 году жизни. Ранее она попала в больницу с пневмонией. Об этом сообщает Mirror.

Коджаман госпитализировали во вторник, 28 декабря. Однако в лечебном учреждении ее состояние ухудшилось.

Женщина скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.

В 2010 году Коджаман вошла в книгу рекордов Гинесса как самая маленькая женщина планеты. Ее рост составлял 72,6 сантиметра.

В 2011 году титул был передан американке Бриджит Джорждан, которая была ниже на 3,6 сантиметра. Сейчас же рекордсменка - Джоти Кисанджи Амджииз Индии с ростом 62,8 сантиметра.

Напомним, в августе 2021 года умер самый высокий житель США украинского происхождения. Игорю Вовковинскому было 39 лет. Причиной смерти стала болезнь сердца.

 

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