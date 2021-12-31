- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Умерла одна из самых маленьких женщин мира
Одна из самых маленьких женщин мира, турчанка Элиф Коджаман умерла на 34 году жизни. Ранее она попала в больницу с пневмонией. Об этом сообщает Mirror.
Коджаман госпитализировали во вторник, 28 декабря. Однако в лечебном учреждении ее состояние ухудшилось.
Женщина скончалась от полиорганной недостаточности, вызванной пневмонией.
В 2010 году Коджаман вошла в книгу рекордов Гинесса как самая маленькая женщина планеты. Ее рост составлял 72,6 сантиметра.
В 2011 году титул был передан американке Бриджит Джорждан, которая была ниже на 3,6 сантиметра. Сейчас же рекордсменка - Джоти Кисанджи Амджииз Индии с ростом 62,8 сантиметра.
Напомним, в августе 2021 года умер самый высокий житель США украинского происхождения. Игорю Вовковинскому было 39 лет. Причиной смерти стала болезнь сердца.