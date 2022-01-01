Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

Сейчас вес Саакашвили меньше, чем был тогда, когда он прекратил голодовку, поскольку курс его реабилитации не завершен, сказал защитник.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого два дня назад вернули из госпиталя в тюрьму, находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу. Об этом сообщил адвокат политика Шота Тутберидзе, пишет в пятницу, 31 декабря, Грузия онлайн.

"Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", - утверждает защитник.

По словам Тутберидзе, сейчас вес Саакашвили меньше, чем был тогда, когда он прекратил голодовку, поскольку курс его реабилитации не завершен.

Кроме того, адвокат заявил, что к заключенному политику не пускают его личного врача, а со своими юристами Саакашвили запретили обмениваться письмами.

Несмотря на сложности, добавил Тутберидзе, экс-президент "сохраняет боеспособность и намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе".

Напомним, после возвращение в тюрьму Саакашвили заявил, что для него важно восстановиться и подготовиться к "атаке" после "реабилитации".