Франция обновила антирекорд прироста COVID-больных

В стране госпитализированы 18,7 тысячи человек, тогда как в четверг это число составляло 18,3 тысячи.

Во Франции в пятницу, 31 декабря, зафиксировали 232 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем в стране с начала пандемии. Об этом информирует LCI со ссылкой на Нацагентство общественного здравоохранения.

"Мы закончили год с рекордом: за последние 24 часа было зарегистрировано 232 200 новых положительных случаев заболевания COVID-19, а накануне - 206 243 случая", - говорится в материале.

При этом по числу новых заболевших по-прежнему лидирует Париж. В столице Франции уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти - 2458 случаев на 100 тысяч жителей.

По последним данным, во Франции госпитализированы 18,7 тысячи человек, тогда как в четверг это число составляло 18,3 тысячи. За последние 24 часа скончались от последствий инфекции 189 больных.

Напомним, Франция переживает пятую волну коронавируса. Предыдущий антирекорд по числу инфицированных - 208 тысяч человек - был зафиксирован 29 декабря.

В то же время Минздрав страны предрек свыше 250 тысяч новых больных в день в начале января 2022 года.