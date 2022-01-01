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В Великобритании зафиксировали самый теплый Новый год

В некоторых регионах Великобритании температура воздуха достигла плюс 15 градусов и выше. Это температурный рекорд за всю историю наблюдений.
В Великобритании зафиксировали самый теплый Новый год
 

В Сомерсете, Великобритания, в канун Нового года синоптики зафиксировали самую теплую температуру воздуха за всю историю наблюдений за погодой. Об этом сообщает Sky News.

В Колвин-Бэй в Уэльсе предыдущий температурный рекорд 2011 года был побит в канун 2022 года. Температура воздуха составила плюс 14,9 градусов

В Конингсби в Линкольншире было зафиксировано плюс 15,3 градусов. В Меррифилде в Сомерсете зафиксировано плюс 15,8 градусов.

Ранее сообщалось, что в первый месяц 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается на уровне -1…-5 мороза.

 

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