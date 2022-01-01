В Кашмире в давке возле храма погибли люди

Давка возникла из-за большого наплыва верующих, которые собрались в Кашмире отметить начало Нового года.

В Кашмире в субботу, 1 января, в давке у знаменитого храма Мата Вайшно Девипо меньшей мере 12 человек погибли и 20 были травмированы. Об этом сообщает News18.

Давка возникла из-за большого наплыва верующих, которые собрались отметить начало Нового года.

Официальные лица заявили, что 12 человек погибли в результате давки.

Их тела были доставлены в больницу в базовом лагере Катра для установления личностей и других юридических формальностей.

Еще двадцать человек были ранены. Большинство из них госпитализированы в больницу Мата Вайшно Деви Нараяна, состояние четырех из них критическое.

Сообщается, что из 12 погибших некоторые приехали из Дели, другие - из Пенджаба и Харьяны, и по одному - из Джамму и Кашмира.

Ранее сообщалось, что на севере Израиля во время религиозного праздника обрушились трибуны, вследствие чего погибли по меньшей мере 38 человек.