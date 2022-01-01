Умерла легендарная актриса Бетти Уайт

Фильмография актрисы насчитывает более 110 ролей, она обладательница пяти премий Эмми. Сниматься Уайт начала в 1939 году.

В США в Лос-Анджелесе в возрасте 99 лет умерла легенда американского кино Бетти Уайт. Об этом сообщает Variety.

Сообщение о смерти актрисы поступило в полицию утром в пятницу, 31 декабря. Она умерла в четверг ночью в своем доме в Брентвуде.

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"Несмотря на то, что Бетти было около 100 лет, я думал, что она будет жить вечно", - сказал агент и близкий друг Уайт Джефф Витжас.

Бетти Уайт была пятикратной обладательницей премии Эмми. Она начала сниматься в 1939 году. Фильмография актрисы насчитывает более 110 фильмов.

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Напомним, ранее стало известно, что скончался актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Вадим Лобанов. Ему был 81 год. В последние годы он страдал от хронической болезни.

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