Совет ЕС возглавила Франция

Приоритетами Франции будет поддержка экологической и цифровой трансформации, защита и продвижение европейских ценностей.

В Совете Европейского Союза Франции свое председательство начала Франция, которое продлится с 1 января по 30 июня 2022 года. Об этом сообщает Европейская правда.

"Если бы мне нужно было одним предложением описать цели нашего председательства с 1 января по 30 июня, я бы сказал, что нам нужно двигаться от Европы, которая работает в рамках своих границ, к Европе, которая является мощным игроком в мире, полностью суверенным и свободным решать свою судьбу и делать свой выбор", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сообщается, что приоритетами Франции будет восстановление экономики и поддержка экологической и цифровой трансформации, защита и продвижение ценностей и интересов, и "ощущение принадлежности" в развитии общего европейского видения.

Также Макрон пообещал в период председательства Франции в Совете ЕС создать специальнй механизм экстренной помощи странам ЕС в случае миграционных кризисов на границах.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины.

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