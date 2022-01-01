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В Берлине тысячи людей не дождались праздничного фейерверка

Несколько тысяч человек пришли к Бранденбургским воротам в ожидании зрелища, но его отменили из-за карантина.
В Берлине тысячи людей не дождались праздничного фейерверка
 

В Берлине в новогоднюю ночь несколько тысяч человек собрались возле Бранденбургских ворот на праздничный фейерверк, но его отменили. Об этом сообщает Spiegel.

Об отмене празднований и фейерверка объявили заранее, но несколько тысяч человек пришли к Бранденбургским воротам в ожидании зрелища.

Организаторы провели запуск фейерверка только для трансляции на телевидении, публику не пропустили посмотреть на шоу.

Собравшиеся разошлись около часа ночи, оставшихся некооторых людей полиция попросила покинуть площадь.

Ранее сообщалось, что в Германии второй год подряд запрещают фейерверки на Новый год в связи с ограничениями карантина.

 

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