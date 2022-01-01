Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли 870 авто

Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами, отметил министр внутренних дел.

Во Франции в новогоднюю ночь хулиганами были подожжены более 870 автомобилей. Полиция задержала 440 человек. Об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен, пишет ТАСС.

По его словам, год назад хулиганы в новогоднюю ночь сожгли более 1,3 тысяч автомобилей.

За ночь во Франции задержали свыше 440 человек, 380 были взяты под стражу.

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Напомним, ранее стало известно, что в Париже ограничили скорость автомобилей до 30 км/ч. Большинстве европейских городов существует ограничение на уровне 50 км/ч. На необычный эксперимент власти Парижа пошли ради повышения безопасности на дороге.

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