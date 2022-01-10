Глава Пентагона выздоровел от коронавируса

Остин заявлял, что благодаря вакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку.

Заразившийся ранее коронавирусной инфекцией министр обороны США Ллойд Остин получил отрицательный тест на COVID-19 и намерен вернуться на службу в понедельник. Об этом в воскресенье, 9 нваря, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джоном Кирби в Twitter.

"Рад сообщить, что министр обороны сегодня сдал отрицательный тест на COVID и в понедельник вернется на службу в офис. Он благодарен вакцинам, которые смягчили последствия вируса", - написал Кирби.

Кирби отметил, что 68-летний Остин продолжит соблюдать рекомендации специалистов.

Об обнаружении у себя коронавируса Остин объявил 2 января. Тогда же он сообщил, что намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых мероприятиях. На очных встречах его временно представляла первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Кирби ранее отмечал, что Остин продолжает активно работать, несмотря на ковид, его состояние не вызывает у медиков никаких опасений. По словам Кирби, министра даже не пришлось возить на осмотр в военно-медицинский Центр имени Уолтера Рида в пригороде столицы США, "он поправляется дома".

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