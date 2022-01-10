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Глава Пентагона выздоровел от коронавируса

Остин заявлял, что благодаря вакцинации болезнь у него проходит в гораздо более легкой форме, чем могла бы, если бы он не сделал прививку.
Глава Пентагона выздоровел от коронавируса

Заразившийся ранее коронавирусной инфекцией министр обороны США Ллойд Остин получил отрицательный тест на COVID-19 и намерен вернуться на службу в понедельник. Об этом в воскресенье, 9 нваря, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джоном Кирби в Twitter.

"Рад сообщить, что министр обороны сегодня сдал отрицательный тест на COVID и в понедельник вернется на службу в офис. Он благодарен вакцинам, которые смягчили последствия вируса", - написал Кирби.  

Кирби отметил, что 68-летний Остин продолжит соблюдать рекомендации специалистов.

Об обнаружении у себя коронавируса Остин объявил 2 января. Тогда же он сообщил, что намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых мероприятиях. На очных встречах его временно представляла первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс.

Кирби ранее отмечал, что Остин продолжает активно работать, несмотря на ковид, его состояние не вызывает у медиков никаких опасений. По словам Кирби, министра даже не пришлось возить на осмотр в военно-медицинский Центр имени Уолтера Рида в пригороде столицы США, "он поправляется дома".

Напомним, медики назвали восемь симптомов Омикрон-штамма коронавируса, которые проявляются на ранних стадиях.

Ранее стал известен один из необычных симптомов после заражения вариантом коронавируса Омикрон.

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