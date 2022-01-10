Глава Госдепа подчеркнул, что переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России.

США исключили уступки по Украине на переговорах с РФ / EPA / UPG

США не намерены идти на уступки в вопросе территориальной целостности Украины на переговорах с Россией. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен сказал в эфире нескольких телеканалов, сообщает The New York Times.

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Блинкен подчеркнул, что переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину через восемь лет после того, как она оккупировала Крым.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом", - сказал Блинкен.

Как сообщалось, глава Госдепа также прокомментировал возможность возобновления Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ранее США обвиняли РФ в его нарушении и в 2019 году вышли из договора.

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"Возможно, есть основания для его возобновления", – сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь высказался по поводу вероятного пересмотра соглашения о размещении обычных вооружений в Европе в части проведении военных учений, которые могут рассматриваться как отправная точка для вторжения.

Также Блинкен озвучил два пути решения российско-украинского конфликта: путь диалога и дипломатии и путь конфронтации и серьезных последствий для России.