Путин увидел "майданные технологии" в Казахстане

Российский президент пообещал, что ОДКБ не допустит новые "цветные революции"

В ходе январских событий в Казахстане были использованы "майданные технологии". Об этом заявил во время онлайн-саммита ОДКБ президент России Владимир Путин, пишут российские СМИ.

Читайте также: Путин, Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане

По его словам, в ходе массовых беспорядков Казахстан столкнулся с угрозой для своей государственности.

"Мы понимаем, что угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке – это одни люди, у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство – это совершенно другие люди и у них другие цели", - заявил Путин.

Читайте также: Число задержанных в Казахстане выросло

Российский президент также выразил уверенность, что в Казахстане применяли некие "майданные технологии".

"Мы наблюдаем агрессию международного терроризма, боевики проходили обучение в горячих точках. (…) При этом, активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов", - завил он.

Читайте также: США требуют от Казахстана разъяснений об ОДКБ

Путин рассказал, что после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за военной помощью к ОДКБ решение об отправке войск Кремль принял "в считанные часы, чтобы не допустить подрыва государственной власти" в этой стране.

Он также выразил уверенность, что события в Казахстане – это "не первая и не последняя попытка вмешаться извне", и заверил, что ОДКБ не позволит "внедрять сценарии цветных революций".

Напомним, в партии Путина заговорили о "присоединении" Казахстана к России. Депутат предложил провести референдум, мол даже казахстанский президент говорит на русском языке.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.