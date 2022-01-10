В Женеве начались переговоры России и США по “гарантиям безопасности”

10 января политики двух стран обсудят требования Кремля.

| Автор: Шароди Диана

Этап переговоров проходит в закрытом формате с последующей пресс-конференцией / EPA / UPG

В здании постоянного представительства США при отделении ООН в Женеве начались переговоры России и США. Темой заседания являются "гарантии безопасности", которые Путин и его команда выдвинули Америке в конце 2021 года.

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Об этом пишет УНН.

Россию на данных переговорах представляет замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Со стороны США делегация во главе с первым замом Госсекретаря Уэнди Шерман. Встреча делегаций проходит в закрытом формате. По итогам переговоров состоится пресс-конференция.

Это один из этапов рассмотрения так называемых "гарантий безопасности".

Отметим, 17 декабря 2021 Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе. По мнению России, выполнение данных пунктов позволит обеспечить безопасность вокруг Украины.

"Гарантии безопасности" — требования к США

США, согласно требованию, должны отказаться от размещения военных объектов и техники в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности;

США должны отказаться от создания военных баз в постсоветских странах;

США должны отказаться от поддержки оборонных структур в постсоветских странах;

США отменяет полеты тяжелых бомбардировщиков в ядерном и неядерном оснащении вне своего неба, а особенно в тех районах, откуда могут быть поражены цели РФ;

США отказывается от использования боевых кораблей в районах вне национальных вод, откуда теоретически может быть нанесено поражение другой стороне;

США должны обязаться не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в тех районах, откуда возможно поражение целей другой стороны;

США обязуются ликвидировать ядерный потенциал и отказаться от проведения учений по сценарию применения ядерного оружия;

США должны отказаться от принятия в состав НАТО Украины, и любых расширений Альянса в восточном направлении.

"Гарантии безопасности" — требования к НАТО

НАТО обязуется отказаться от принятия в свой состав Украины и от любых расширений в восточном направлении;

НАТО отказывается от размещения военных баз, техники, вооружения, солдатов в странах Восточной Европы (исключения могут быть по договоренности с РФ);

НАТО прекращает сотрудничество с Украиной, Восточной Европой, Центральной Азией и Закавказьем;

страны, входящие в состав НАТО, не должны развертывать ракеты средней и малой дальности на расстоянии, достаточном для поражения территории второй стороны;

стороны не будут проводить учения и другие военные действия с численностью войск больше бригады в согласованной пограничной зоне и будут регулярно информировать друг друга о военных учениях;

стороны должны подтвердить, что не считают друг друга противником, и обязаны мирно решать все споры, не прибегая к военной силе;

стороны обязуются не делать ничего, что можно расценить как угрозу для другой стороны;

следует создать оперативную линию для экстренных контактов между сторонами.

Напомним, 9 января 2022 года в Женеве завершился первый раунд переговоров США и России. Замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал встречу сложной, но деловой.