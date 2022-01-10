МИД России требует компромиссы от США на переговорах в Женеве

Министерство иностранных дел России убеждено, что США должны идти на компромиссы.

| Автор: Шароди Диана

Российская сторона заявляет, что никаких уступок с их стороны в ходе переговоров в Женеве не будет. Все требования достаточно четко сформулированы, и уступать своими интересами в РФ не готовы.

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Такое мнение озвучил глава российской делегации Сергей Рябков, пишет "РИА Новости".

Рябков считает, что РФ не должна идти на уступки, ведь это будет портить ее репутацию. А вот Америка должна быть готовой подстроиться под требования РФ.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть",

— сказал Рябков.

Отметим, что сегодня, 10 января, в Женеве проходят переговоры делегации США и РФ по вопросам применения или отклонения "гарантий безопасности", которые Кремль в декабре 2021 года выдвинул США и НАТО. Переговоры проходят в закрытом формате в несколько этапов. По результатам переговоров стороны проводят брифинг, высказывая свои наблюдения.

Напомним, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, который является представителем РФ на переговорах с США в Женеве по гарантиям безопасности, заявил, что НАТО "пора возвращаться на рубежи 1997 года". Рябков отметил, что НАТО больше не сможет "оттеснять" Россию на вторые роли в европейской и международной политике.