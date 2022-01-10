Саммит по Украине. Переговоры США и РФ в Женеве

Эксперты не ждут от переговоров каких-либо прорывов, поскольку на США и их западные союзники неоднократно говорили, что не могут гарантировать нерасширение НАТО.

В понедельник в Женеве стартовал первый раунд переговоров между Россией и США по безопасности. Стороны обсудят требования Москвы об отказе от расширения НАТО и озабоченность Запада в связи с концентрацией российских войск на границах Украины.

В переговорах участвуют первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель российского министра обороны Александр Фомин.

Встреча в Женеве - первая из трех, запланированных на ближайшее время консультаций между Россией и странами Запада по вопросам безопасности. 12 января в Брюсселе состоится заседание совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене пройдут переговоры по линии ОБСЕ.

Чего ждать нам?

Ожидания

Эксперты не ждут от переговоров каких-либо прорывов, поскольку на США и их западные союзники неоднократно говорили, что не могут гарантировать нерасширение НАТО. Они настаивают, что вопрос членства в альянсе могут решать только его члены - и сами страны-кандидаты. Запад также угрожает России серьезными санкциями в случае, если она пойдет на дальнейшую агрессию в отношении Украины.

Интересная деталь: встреча пройдет на американской территории в здании дипмиссии США в Женеве.

Предварительные консультации сторон состоялись уже в воскресенье вечером. В ответ на вопрос, как они прошли, Рябков ответил "потрясающе", впрочем, не было ясно, сказал ли он "потрясающе" всерьез или с иронией.

За нашей спиной

Фраза "ничего об Украине без Украины" снова становится актуальной

Одновременно в понедельник запланированы еще две встречи в двух разных форматах, где будут говорить о предложении России, но без ее участия.

Параллельно в Брюсселе пройдет заседание Комиссия Украина-НАТО с участием вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Представительницу украинского правительства пригласили, чтобы дополнительно убедить Киев, что разговоры не идут за спиной Украины, а еще – чтобы услышать ее мнение о консультациях НАТО с РФ.

Накануне встречи Россия-НАТО в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг повторил, что НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу членства Украины.

"Мы очень четко заявляли, что не пойдем на компромисс по поводу права ни одного государства в Европе выбирать свой собственный путь, в том числе по договоренностям о безопасности, частью которых она хочет быть. Поэтому фундаментальным является ненарушение этого принципа", - сказал Столтенберг.

Может лучше вообще не говорить?

Специалист по истории России Франсуаз Том из Сорбонны утверждает, что иногда с Россией лучше вообще не разговаривать: "Нет ничего более опасного, чем все эти переговоры на саммитах, которые так или иначе подпитывают либо паранойю российских элит, либо их манию величия и опьянение властью". "Если Запад проявит твердость, Кремль решит, что он хочет уничтожить Россию. Если Запад предложит уступки, Кремль решит, что он слаб и давление нужно только усилить", - считает Том.

Впрочем, например, британская Guardian приводит немало примеров из истории XX века, когда переговоры с Москвой приносили хорошие результаты, в том числе успешное разрешение Карибского кризиса, доброжелательные встречи Михаила Горбачева с Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер и даже "шоу Бориса и Билла", как на Западе иногда называют саммиты Бориса Ельцина и Билла Клинтона.

В этот раз, по мнению бывшего чиновника Пентагона Эвелин Фаркас, все будет зависеть от похода Путина к этим переговорам: будет ли это политический театр, возможность выставить очередной ультиматум - или же возможность действительно обсудить что-то реальное.