Спикер Европарламента попал в больницу

Официальная деятельность председателя Европарламента временно прекращена. В больнице он находится с конца декабря.

Президент Европарламента Давид Сассоли попал в больницу в Италии 26 декабря и до сих пор находится в лечебном учреждении. Все мероприятия с его участием отменены, пишет АР.

65-летний Сассоли был госпитализирован из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы", сообщил его пресс-секретарь Роберто Кульо.

Сассоли перенес тяжелую форму пневмонии в сентябре 2021 года во время пленарного заседания парламента и был госпитализирован. Он вернулся на родину в Италию, чтобы выздороветь, но у него случился рецидив, из-за которого он какое-то время не мог выполнять свои обязанности, прежде чем вновь возобновил свою деятельность в ноябре.