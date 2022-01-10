Чемпион мира по стрельбе случайно застрелился на охоте

Спортсмен случайно выстрелил себе в живот, когда наклонялся, чтобы подобрать стреляные гильзы.

В Италии многократный чемпион по стендовой стрельбе среди юниоров Кристиан Гилли по неосторожности выстрелил в себя на охоте и скончался. Ему было 19 лет, пишет Daily Mail.

Спортсмен с друзьями охотился в лесу в Тоскане. Он нагнулся, чтобы подобрать стреляные гильзы и случайно выстрелил себе в живот.

Гилли экстренно госпитализировали. Ему сделали операцию и попытались остановить внутреннее кровотечение. Однако врачи не смогли спасти парня.

Ранее в Черниговской области во время охоты застрелили полицейского. Охотник произвел выстрел из ружья в сторону животного и случайно попал в 37-летнего полицейского.

Также добавим, что на Житомирщине в результате нападения кабана погиб полицейский.Трагедия произошла на охоте.