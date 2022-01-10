Тела "зарубежных боевиков" похитили "другие террористы", - Токаев

Президент Казахстана рассказал, куда подевались "20 тысяч иностранных террористов"

В уличных беспорядках в Казахстане участвовали "зарубежные боевики", но их тела из моргов и с улиц забрали соратники. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), пишут казахские СМИ.

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"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы", - заявил Токаев.

В беседе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем глава Казахстана уточнил, что в беспорядках участвовали боевики "из других стран Центральной Азии, в том числе из Афганистана". По его мнению, целью "зарубежных боевиков" был захват власти в Казахстане.

Напомним, ранее сообщалось, что Токаев обосновал запрос на ввод войск ОДКБ в Казахстан "вторжением бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

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