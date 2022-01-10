РФ объяснила США свои требования по безопасности

Американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, заявили в МИД РФ.

Россия и США провели переговоры по безопасности в Женеве. Первые результаты встречи в понедльник, 10 января, рассказал замглавы МД РФ Сергей Рябков.

"У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку", - сказал он.

По его словам, переговоры были сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. "Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы", - сказал Рябков.

Дипломат заявил, что РФ разъяснила США в Женеве, почему видит в нерасширении НАТО императив. "Мы в свою очередь представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив, почему нам в обязательном порядке необходимо получить правовые гарантии неразмещения у российских рубежей соответствующих ударных средств, которые могут поражать цели на нашей территории, и почему мы ставим вопрос о том, что НАТО должна по большому счету отказаться от того материального освоения территорий вступивших в НАТО государств за период после 1997 года, то есть за период после подписания основополагающего акта Россия - НАТО", - сказал замминистра.

Также Рябков сообщил на переговорах, что у Москвы нет намерений "нападать" на Украину. "Мы объяснили коллегам, что никаких планов, намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке войск, сил осуществляются в пределах нашей национальной территории... Нет оснований опасаться какого-то эскалационного сценария в данной связи", - сказал он.

На встрече также поднималась тема будущего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Что последует за истекающим уже через четыре с небольшим года ДСНВ, какие темы должны при этом отрабатываться, чем конкретно будут заниматься рабочие группы, созданные в рамках диалога о стратегической стабильности, - все это было затронуто сегодня", - сказал Рябков.

Он отметил, что эти вопросы занимали не главное место на переговорах. "Должен вам сказать, что тема гарантий безопасности лишь в некоторых аспектах смыкается с той работой, которую мы ведем по линии диалога о стратегической стабильности с США", - пояснил замминистра.

Также Рябков отметил, что Россия будет судить о дальнейших шагах по гарантиям безопасности после мероприятий по линии НАТО и ОБСЕ 12 и 13 января.

"Мы завершили полтора дня дискуссий констатацией, рискну даже сказать, совместной констатацией того, что о дальнейших шагах и о перспективах всей этой работы мы будем судить и принимать соответствующие решения по итогам мероприятий, которые еще предстоят в ближайшие дни, а именно мероприятие в Брюсселе 12 января, где мы встретимся с натовцами в коллективном формате, и заседание Постоянного совета ОБСЕ на следующий день, 13 января", - сказал он.

"Вот после этого станет понятнее, есть ли основа для того, чтобы предложить руководству принять то или иное политическое решение в пользу продолжения этого процесса, если да, то в каком формате, либо мы имеем нечто иное и можем констатировать, с сожалением констатировать в этом случае, что натовская группа сочла для себя правильным отклонить нашу инициативу. Тогда ситуация будет смотреться по-иному", - добавил Рябков.

Переговоры стартовали вчера встречей глав делегаций и продолжились сегодня. Заседание продолжалось более семи часов.