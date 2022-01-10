Планета нагревается. К чему приведет потепление

Последние семь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, и 2021 год занял пятое место, подсчитали европейские ученые.

Планета пережила очередной рекордно жаркий год, объявили ученые. И потепление продолжится из-за накопленных в атмосфере парниковых газов и новых выбросов.

Что делать людям?

Все теплее и теплее

В Парижском соглашении закреплено обещание сократить выбросы парниковых газов, чтобы к середине века попытаться удержать глобальное повышение средних температур в пределах 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Этот потолок будет пробит на 10 лет раньше, уже в 2040-м, предупредили ученые. А следующий рубеж - потепление на 2°С, чреватое катастрофическими последствиями, падёт уже до конца этого века, если в ближайшие два десятилетия мы продолжим коптить небо и рубить леса текущими темпами.

В 2021 году, согласно обнародованным в понедельник данным центра Коперника, среднегодовая температура была на 1,1-1,2°C выше, чем в 1850-1900 годах.

Изменение климата на планете угрожает человечеству, поскольку чревато природными катаклизмами, массовой миграцией, затопленными городами и полями, банкротствами страховых компаний и государств.

Погодные качели

2021 год еще раз подтвердил выводы ученых о том, что глобальное потепление выражается не в приходе уютного тепла на смену унылой зябкости, а в раскачивании погодных качелей между холодом и зноем.

Все потому, что нагревание планеты ведет к сбоям в устоявшейся системе охлаждения и циркуляции воды и воздуха. Учащаются засухи, морозы, ураганы, лесные пожары и наводнения.

В 2021 году эти качели были и географическими, и временными. Жаркая Австралия пережила самый прохладный год за десятилетие. Впервые за последние пять лет на континенте не было засухи. А Европа, наоборот, изнывала от жары рекордно теплым летом-2021.

В целом на планете первые пять месяцев прошлого года были относительно прохладными для этого века. Однако с июня по октябрь температуры не опускались ниже четвертого места за всю историю наблюдений.