Актер Леонид Куравлев попал в реанимацию

Актер находится в больнице с пневмонией. Его состояние на протяжении нескольких дней – тяжелое, отметили в медучреждении.

Российский актер Леонид Куравлев попал в больницу с пневмонией. Тестирование на коронавирус дало отрицательный результат, пишет ТАСС со ссылкой на сына актера.

"Леонид Вячеславович находится в Коммунарке (больница под Москвой, - ред.). Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей ", - сказал он.

Известно, что 85-летний Куравлев был госпитализирован 5 января.

"Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней", - сообщил собеседник агентства в лечебном учреждении.

Куравлев снялся в фильмах Живет такой парень, Золотой теленок, Иван Васильевич меняет профессию, Афоня и других.

Напомним, стало известно, что российская актриса Елена Проклова госпитализирована с инсультом.

Добавим, что глава Европарламента Давид Сассоли попал в больницу из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".