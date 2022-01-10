В 2021 году мир понес $280 млрд убытков от стихийных бедствий

Ущерб от природных катастроф продолжает расти в связи с усугублением климатического кризиса, подчеркнули аналитики.

Для Германии 2021 год стал рекордным в плане убытков от природных катастроф. Об этом заявил немецкий перестраховщик Munich Re в понедельник, 10 января.

Основная часть убытков от стихийных бедствий в мире связана с изменениями климата. Ущерб от стихийных бедствий по всем миру в 2021 году составил $280 миллиардов. При этом застраховано было менее половины этой суммы - около $120 миллиардов.

В то же время большая часть ущерба от природных катастроф - около $145 млрд - приходится на США. На страну обрушились ураганы, наводнения, торнадо и аномальные температуры.

Кроме того, ущерб от наводнения в Западной Европе составил $54 млрд. В частности, ущерб от разрушительного наводнения в Германии в июле компания оценила в $40 миллиардов - высочайший показатель в истории ФРГ. Также пострадали Бельгия и Нидерланды.

"В целом 2021 год, к сожалению, вписывается в многолетние наблюдения растущих убытков", - сказал главный эксперт по климату Munich Re Эрнст Раух (Ernst Rauch).

"Некоторые из экстремальных погодных явлений могут стать более частыми или более серьезными в результате изменений климата", - подчеркнули эксперты Munich Re.

Напомним, что ранее японские ученые предрекли многометровое повышение уровня моря. Специалисты изучили долгосрочную перспективу таяния антарктического ледяного щита в условиях глобального потепления.