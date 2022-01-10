Закончились самые длинные COVID-каникулы в мире: Уганда открыла школы

Учащиеся Уганды вернулись за парты спустя более 83 недель вынужденного карантина. Всех школьников автоматически перевели в следующий класс.

В Уганде в понедельник, 10 января, впервые с марта 2020 года открылись все школы, что стало завершением самого продолжительного в мире карантина для учащихся, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом информирует Associated Press.

По данным издания, образовательные учреждения в Уганде были закрыты более 83 недель. За этот период более 10 миллионов школьников вернулись к учебе один раз - в феврале прошлого года. Однако уже в июне дети вновь ушли на вынужденные каникулы, поскольку в стране зафиксировали рекордный всплеск COVID-19.

Как отметили в АР, пока неизвестно, насколько долго в этот раз школы будут работать - сегодня в Уганде вновь фиксируют увеличение прироста больных коронавирусом. Так, с начала этого года ежедневно в стране подтверждают на 10% больше COVID-заражений, чем в декабре.

По словам президента страны Йовери Мусевени, карантин, вероятно, вернут, если отделения интенсивной терапии будут заполнены инфицированными пациентами более чем наполовину.

Тем временем Минобразования Уганды утвердило сокращенный учебный план, а школьников перевели в следующий класс автоматически.

Как сообщалось, в Италии с 10 января вступили в силу новые карантинные ограничения для невакцинированных от коронавируса. Также о введении новых ограничений объявили в Швеции.