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США "без шума" выделили Украине $200 млн - СМИ
Администрация президента США Джо Байдена в конце прошлого года, не афишируя, предоставила Украине дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд в Twitter.По утверждению представительницы СМИ, такие данные предоставили четыре знакомых с ситуацией источника.
"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - написала Этвуд.
Добавим, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в понедельник заявил, что США продолжат оказывать Украине необходимую военную помощь, особенно на фоне того, что число российских военных на возле восточной, северной и южной границы Украины остается значительным.
"Мы делали это в прошлом и продолжим предоставлять средства, которые позволят Украине лучше защищать себя", - подчеркнул он.
Напомним, ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками по НАТО вопрос о поставках Киеву переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.