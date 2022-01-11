США "без шума" выделили Украине $200 млн - СМИ

В Белом доме санкционировали предоставление дополнительных средств Киеву на фоне наращивания российских войск у украинской границы, утверждают медиа.

Администрация президента США Джо Байдена в конце прошлого года, не афишируя, предоставила Украине дополнительную военную помощь в размере 200 миллионов долларов. Об этом в понедельник, 10 января, сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд в Twitter.

По утверждению представительницы СМИ, такие данные предоставили четыре знакомых с ситуацией источника.

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - написала Этвуд.

Добавим, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге в понедельник заявил, что США продолжат оказывать Украине необходимую военную помощь, особенно на фоне того, что число российских военных на возле восточной, северной и южной границы Украины остается значительным.

"Мы делали это в прошлом и продолжим предоставлять средства, которые позволят Украине лучше защищать себя", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками по НАТО вопрос о поставках Киеву переносного зенитного ракетного комплекса Stinger.