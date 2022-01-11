ВОЗ о появлении "Дельтакрона": Возможна ошибка

В организации отрицают, что появился гибрид штаммов COVID Дельта и Омикрон, и призывают не использовать эти понятия.

Выявленный кипрскими учеными так называемый "штамм коронавируса Дельтакрон", вероятнее всего, был получен в результате ошибочного исследования образца COVID-19. С таким заявлением в понедельник, 10 января, выступила главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

По ее словам, в этой ситуации не следует использовать понятия "штамм", "Дельтакрон" и "флурон" (одновременное заболевание гриппом и коронавирусом), поскольку они не имеют к ней отношения.

"Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, а этого не происходит. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением образца во время секвенирования", - говорится в сообщении эпидемиолога.

Напомним, 8 января ученые на Кипре заявили, что обнаружили новый штамм коронавируса, который является гибридом Дельты и Омикрона. "Новым вариантом" заразились 25 человек.