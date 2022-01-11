КНДР запустила вторую за неделю ракету - СМИ

Пока западные страны в ООН осуждают первые в этом году ядерные испытания Пхеньяна, он произвел второй пуск.

Северная Корея в ночь на вторник, 11 января, выпустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд, пишет агентство Yonhap.

Как указано, о запуске Пхеньяном очередного снаряда сообщил Комитет начштабов Южной Кореи.

В то же время телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии утверждает, что речь идет, предположительно, о запуске баллистической ракеты, в связи с чем японское правительство созывает экстренное совещание. В то же время военные анализируют дальность и высоту полета ракеты.

Отметим, новый пуск в Северной Корее провели вскоре после того, как США, Албания, Великобритания, Ирландия, Франция и Япония выступили в ООН с заявлением, в котором осудили испытания баллистической ракеты, проведенные КНДР 5 января.

"Мы едины в осуждении последнего ракетного запуска КНДР. Запуск КНДР 5 января баллистической ракеты является явным нарушением резолюций СБ ООН", - говорится в документе.

Представители упомянутых государств призвали Пхеньян отказаться от своей ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщалось, в КНДР рассказали, что первой в этом году они испытали гиперзвуковую ракету, которая совершила боковой маневр на 120 км от начального азимута пуска до азимута цели и поразила цель, установленную на расстоянии 700 км.