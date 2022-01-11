В Конгресс США подан документ о доппомощи Украине

Законопроект также предполагает усиление американских санкций против российского газопровода Северный поток-2.

В США ряд конгрессменов внес на рассмотрение Палаты представителей Конгресса законопроект, согласно которому Вашингтон должен увеличить военную и дипломатическую помощь Украине. Об этом говорится в документе, обнародованном в понедельник, 10 января, на сайте Комитета по иностранным делам (республиканцы).

Так, политики предлагают одобрить выделение Госдепартаментом в текущем финансовом году (начался 1 октября) 450 миллионов долларов в качестве военной помощи Украине. В частности, этот пункт предусматривает предоставление Украине "критических возможностей, включая ракеты "земля-воздух", системы ПВО, противокорабельные и противотанковые ракеты". Также законодатели призывают "поддержать скорое размещение дополнительных наблюдателей ОБСЕ для мониторинга российско-украинской границы и отчета об актах агрессии".

Кроме того, документом предполагается оказание Вашингтоном всесторонней дипломатической поддержки Киеву, особенно в стремлении Украины укрепить свои отношения с другими странами, включая Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию.

Наконец, в случае одобрения законопроект обяжет власти Штатов ужесточить санкционную политику в отношении российского газопровода Северный поток-2 и отвергнуть предложения России о стратегической стабильности, в том числе по размещению ракет в Европе.

Авторами законодательного акта являются республиканцы Майкл Маккол (от Комитета по иностранным делам), Майк Роджерс (от Комитета по делам вооруженных сил), Майк Тернер, представляющий спецкомитет по разведке, и глава Конференции конгрессменов от Республиканской партии Элис Стефаник.

Как сообщалось, Белый дом в конце 2021 года, не афишируя, предоставил Украине 200 миллионов долларов военной помощи в связи с наращиванием российских войск у ее границы.

До этого временно поверенная в делах США Кристин Квин заявила, что Вашингтон передаст нашей стране больше военной техники и вооружения, если Россия начнет полномасштабное военное наступление.