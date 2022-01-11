Умер осужденный за убийство 78-летний миллиардер

Заключенный скончался от остановки сердца в американской больнице, куда его доставили из тюрьмы на обследование.

В США миллиардер Роберт Дарст, приговоренный в сентябре прошлого года к пожизненному заключению за убийство подруги, скончался на 79 году жизни в одной из больниц штата Калифорния. Об этом в понедельник, 10 января, информировало агентство Reuters.

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"Дарст умер сегодня рано утром. Мы понимаем, что его смерть наступила по естественным причинам, связанным с целым рядом медицинских проблем, о которых мы неоднократно сообщали в суде за последние пару лет", - цитирует издание адвоката заключенного Чип Льюис.

По имеющимся данным, миллиардер умер от остановки сердца в больнице города Стоктон, куда его доставили из тюрьмы на обследование.

Напомним, в 2015 году Роберт Дарст случайно признался в убийстве близкой подруги Сюзаны Берман, которое он совершил в 2000 году. Также его подозревали в причастности к исчезновению его первой жены Кэтлин Дарст в 1982 году и в убийстве соседа.