Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

Политик был госпитализирован в конце декабря из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".

В Италии в ночь на вторник, 11 января, на 66 году жизни скончался глава Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Роберто Куильо в Twitter.

"Давид Сассоли умер в 01:15 (02:15 по Киеву - ред.) 11 января в Авиано, Италия, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов", - написал Куильо.

Напомним, накануне стало известно, что Сассоли был госпитализирован 26 декабря из-за "тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы".

Это стало второй госпитализацией спикера за последнее время. До этого, в сентябре 2021 года, Сассоли попал в больницу из-за тяжелой пневмонии. Ее причиной не был коронавирус.