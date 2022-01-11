Власти Японии собирают экстренное заседание после запуска ракеты КНДР

В офисе премьер-министра пройдет заседание на котором обсудят запуск Северной Кореей вероятно баллистической ракеты.

Правительство Японии созвало экстренное заседание группы реагирования после запуска Северной Кореей второй ракеты за неделю. Об этом во вторник, 11 января, сообщает NHK.

Заседание группы, включающей представителей различных министерств и ведомств, было созвано в экстренном порядке в офисе премьер-министра.

Ранее правительство Японии заявило, что Северная Корея произвела запуск объекта, возможно, являющегося баллистической ракетой.

Как отмечается, это произошло менее чем через неделю после предыдущего ракетного запуска с территории КНДР. Он был осуществлен в восточном направлении в минувшую среду. По информации минобороны Японии, ракета достигла максимальной высоты примерно в 50 километров и могла пролететь 500 километров по нормальной траектории.

Предположительно, она упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Напомним, сегодня южнокорейские СМИ сообщили, что минувшей ночью КНДР запустила вторую за неделю ракету.

Как сообщалось, в КНДР рассказали, что первой в этом году они испытали гиперзвуковую ракету, которая совершила боковой маневр на 120 км от начального азимута пуска до азимута цели и поразила цель, установленную на расстоянии 700 км.