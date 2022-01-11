В Казахстане задержали почти 10 тысяч человек

Казахстанские силовики продолжают задерживать "участников беспорядков". За решеткой уже 9900 человек.

В Казахстане число задержанных участников протестов достигло 9,9 тыс. человек. Об этом во вторник, 11 января, сообщило МВД республики.

"9 900 человек задержано правоохранителями", - заявили в ведомстве.

В оперативном штабе МВД сообщили также, что при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции с участием военнослужащих Национальной гвардии и подразделений специального назначения в городе Тараз изъяты пистолет Макарова, магазины к нему без патронов, бронежилет, пневматический пистолет ТОЗ 35. Начато досудебное расследование.

Напомним, накануне МИД Украины осудил насилие в Казахстане. Там также выразили соболезнования в связи с гибелью казахстанцев и дали рекомендации украинцам, которые находятся на территории страны.