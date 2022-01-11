Токаев назначил нового главу правительства Казахстана

Новым премьер-министром вместо отправленного в отставку на фоне протестов Аскара Мамина стал его заместитель Алихан Смаилов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник, 11 января, назначил Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в документе.

Ранее нижняя палата парламента одобрила его кандидатуру. Токаев, выступая в Мажилисе (нижней палате парламента) в режиме видеосвязи, предложил депутатам рассмотреть кандидатуру Смаилова на должность главы правительства.

Смаилову 49 лет, он занимает должность первого заместителя премьер-министра Казахстана с мая 2020 года. До этого был первым заместителем премьер-министра - министром финансов, в разные годы занимал должности министра финансов, помощника президента Казахстана.

Согласно законодательству, предложения о структуре и составе нового правительства премьер-министр вносит президенту в десятидневный срок после назначения. На заседаниях комитетов нижней палаты парламента депутаты должны согласовать кандидатуры ряда профильных министров.

Как сообщалось, 5 января на фоне набирающих обороты акций протеста Токаев принял отставку прежнего правительства под руководством Аскара Мамина. С тех пор министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности до назначения нового состава кабмина. И.о. председателя правительства вместо Мамина стал первый вице-премьер Алихан Смаилов.



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