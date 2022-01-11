В Южной Корее разбился военный самолет

Истребитель F-5 разбился о горный склон в городе Хвасон. Причины крушения пока неизвестны.

В южнокорейской провинции Кенгидо во вторник, 11 января, потерпел крушение истребитель F-5 ВВС. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на власти страны.

Отмечается, что самолет разбился о горный склон в городе Хвасон. Причины произошедшего не приводятся.

На борту самолета был только его пилот. Информации о его судьбе пока нет.

Напомним, в декабре в Израиле совершил аварийную посадку истребитель F-15I. Во время тренировочного полета возникла проблема с шасси. Экипаж не смог решить проблему в воздухе, и был вынужден совершить сложную аварийную посадку на двух из трех колес шасси.

А 17 ноября, ходе штатного полета потерпел крушение истребитель ВВС Великобритании F-35. Он упал в Средиземное море с борта авианосца HMS Queen Elizabeth. Было обнародовано видео с места событий.