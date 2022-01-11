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Россия начала очередные военные учения возле украинской границы

Россияне учатся воевать в приграничных с Украиной областях
 |  Автор: Юрий Кобзар
Россия начала очередные военные учения возле украинской границы
В России снова учения возле Украины / facebook.com/mod.mil.rus

Переброска военной техники и солдат на границу с Украиной проводится в рамках подготовки для проведения военных учений. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы Западного военного округа РФ.

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Отмечается, что на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях уже начались учения со стрельбами. К мероприятиям привлекали около 3000 военнослужащих,  а также около 300 единиц военной техники, включая танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.

По сообщениям военных, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий отрабатывают "боевое слаживание различных формирований" и осваивают "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".

Напомним, в США полагают, что РФ продолжает готовить нападение на Украину. Америка пока не видит признаков того, что Кремль отказался от идеи военной экспансии.

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