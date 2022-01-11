ВЭФ оценил последствия пандемии до 2024 года

Неравный доступ к вакцинам и неравномерное восстановления экономик усугубляют социальные разногласия и геополитическую напряженность.

В начале 2022 года пандемия продолжает представлять критическую угрозу миру. Об этом сказано в обзоре Global Risks Report 2022 Всемирного экономического форума во вторник, 11 января.

Неравенство в доступе к вакцинам и неравномерность восстановления экономик усугубляют социальные разногласия и геополитическую напряженность. В связи с этим размер мировой экономики в 2024 году будет на 2,3% меньше, чем было бы без пандемии.

В то же время в 2024 году в развивающихся странах (за исключением Китая) ВВП будет на 5,5% ниже ожидаемого до пандемии, а страны с развитой экономикой превзойдут этот уровень на 0,9%, увеличивая глобальный разрыв в доходах.

Перед человечеством также стоят новые риски - рост цен на товары, инфляция и долги. Новая волна COVID-19 в конце 2021 года продолжает подавлять способность стран к устойчивому восстановлению.

Ранее в ВОЗ заявили, что половина Западной Европы заразится COVID в течение полутора месяцев. В европейском отделении ВОЗ привели данные американских исследователей, которые говорят о том, что половина населения Западной Европы будет инфицирована COVID-19 в ближайшие шесть-восемь недель.

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