РФ и Беларусь провели патрулирование границ

Совместное патрулирование воздушных границ проходило на многоцелевых истребителях Су-30СМ.

Российские и белорусские летчики на истребителях СУ-30СМ провели совместное патрулирование границ Союзного государства. Об этом сообщило минобороны Беларуси.

"Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушной границы стран Союза на многоцелевых истребителях Су-30СМ", - говорится в сообщении во вторник, 11 января.

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Напомним, в начале декабря армия Беларуси получила бронетехнику из России. Это партия бронетранспортеров российского производства БТР-82А.

Позже Александр Лукашенко заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. "Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что здесь мы рядом", - заявил Лукашенко.

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