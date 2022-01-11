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Эксперты ВОЗ призвали создать новую COVID-вакцину вместо бустеров
Должны быть разработаны вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое воздействие на профилактику инфекции и ее передачи.
Введение бустерных доз вакцин от коронавируса не является жизнеспособной стратегией против появляющихся штаммов. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения, призвав создать новые COVID-вакцины, пишет The Straits times.
Как отметили в Технической консультативной группе ВОЗ по вакцинам, необходимы и должны быть разработаны вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое воздействие на профилактику инфекции и ее передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти.
Ранее в ВОЗ назвали условие окончания пандемии.
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