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Аравийская коалиция начала военную операцию по освобождению Йемена

Широкомасштабная военная операция проводится "с целью восстановления безопасности в Йемене".
Аравийская коалиция начала военную операцию по освобождению Йемена

Аравийская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о начале широкомасштабной военной операции по всем фронтам, направленной на освобождение части территории Йемена, которую контролирует йеменское движение Ансар Аллах (хуситы). Об этом сообщил официальный представитель альянса полковник Турки аль-Малики, пишет ТАСС.

"Мы начинаем кампанию по освобождению Йемена по всем фронтам и направлениям", - сказал он.

Представитель коалиции добавил, что военная операция проводится "с целью восстановления безопасности в Йемене".

Он утверждает, что сторонники Ансар Аллах "подрывают процесс политического урегулирования конфликта в стране и отказываются от диалога".

Также у коалиции доказательства военной поддержки хуситов со стороны Ирана, добавил Аль-Малики.

Ранее стало известно, что правительственные войска Йемена отбили у хуситов нефтяной регион.
 

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