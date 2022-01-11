В Греции сняли запрет для представителей ЛГБТ быть донорами крови

В Греции запрет представителям ЛГБТ быть донорами крови действовал с 1977 года. Теперь этот запрет снят.

В Греции после 40-летнего разрешили быть донорами крови представителям ЛГБТ. Об этом сообщает Ekathimerini.

Указ о новой форме, которую заполняют потенциальные доноры крови, подписал министр здравоохранения Греции Танос Плеврис.

В новой форме теперь не будет пункта, запрещающего жертвовать кровь мужчинам, у которых были однополые сексуальные отношения.

Контроль над донорами крови после эпидемии ВИЧ и СПИДа был введен многими странами в конце прошлого века. Ограничение по-прежнему действует в Иране, Китае и Турции.

Ранее сообщалось, что проституткам и наркоманам разрешат быть донорами крови.

В Украине решили создать реестр доноров крови

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