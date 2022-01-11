В Чехии сепаратисту "ДНР" втрое сократили приговор

Изначально Лукаша Новачека приговорили к 20 годам лишения свободы, но теперь суд снизил срок до шести лет.

В Праге, Чехия, Апелляционный суд города пересмотрел приговор воевавшему за "ДНР" Лукашу Новачеку, осужденного на 20 лет лишения свободы. Суд снизил срок до шести лет. Об этом сообщает Чешское радио во вторник, 11 января.

В частности, суд посчитал недоказанным, что житель Карловарского края участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов. Поэтому Новачек был признан виновным в участии в действиях организованной преступной группировки, но не в терроризме, что карается в Чехии лишением свободы сроком до 26 лет.

Ранее сообщалось, что Лукаш Новачек летом 2015 году приехал на восток Украины, чтобы "начать новую жизнь с девушкой Наташей", с которой познакомился в интернете. Когда он приехал в Донецк, знакомые Наташи якобы предложили ему должность в армии "ДНР", но Новачек отказался быть солдатом и начал работать вольнонаемным для того, чтобы зарабатывать деньги.

Затем в январе 2016 года Новачек приехал в Москву, где в посольстве Чехии подал заявление на замену паспорта и вылетел в Прагу.

Напомним, что ранее воевавший за "ДНР" гражданин Чехии получил 21 год тюрьмы. Изначально Мартин Сукуп командовал танковым подразделением, а позднее артиллерийской батареей, утверждают СМИ.

Также сообщалось, что суд в Чехии арестовал российского активиста "Крымской весны". Сам гражданин РФ отвергает обвинения, выдвинутые против него Украиной.

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