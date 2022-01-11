Дания направит фрегат и четыре истребителя к Балтийскому морю

Военно-морской фрегат прибудет в Балтийское море уже в середине января и будет находиться там в течение трех месяцев.

Дания предложила НАТО направить к Балтийскому морю военно-морской фрегат и четыре истребителя F-16. Об этом сообщает ERR.

По словам посла Дании Кристины Мисковяк, данная инициатива необходима для сдерживания агрессии со стороны России вблизи границ, и в НАТО поприветствовали предложение Дании касаемо поддержки.

Военно-морской фрегат прибудет в Балтийское море уже в середине января и будет находиться там в течение трех месяцев.

"Мы наблюдаем агрессивное и угрожающее поведение России и сейчас, и в Крыму с 2014 года. Поэтому мы укрепляем нашу оборону. Мы реагируем на события России", - заявила посол.

Как отметил министр обороны Дании Калле Лаанет, в НАТО ведутся переговоры по усилению безопасности восточного крыла Альянса.

Ранее сообщалось, что Украина и Дания построят многоцелевые корабли.

Дания поможет реформировать украинскую армию

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet