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Дания направит фрегат и четыре истребителя к Балтийскому морю
Дания предложила НАТО направить к Балтийскому морю военно-морской фрегат и четыре истребителя F-16. Об этом сообщает ERR.
По словам посла Дании Кристины Мисковяк, данная инициатива необходима для сдерживания агрессии со стороны России вблизи границ, и в НАТО поприветствовали предложение Дании касаемо поддержки.
Военно-морской фрегат прибудет в Балтийское море уже в середине января и будет находиться там в течение трех месяцев.
"Мы наблюдаем агрессивное и угрожающее поведение России и сейчас, и в Крыму с 2014 года. Поэтому мы укрепляем нашу оборону. Мы реагируем на события России", - заявила посол.
Как отметил министр обороны Дании Калле Лаанет, в НАТО ведутся переговоры по усилению безопасности восточного крыла Альянса.
Ранее сообщалось, что Украина и Дания построят многоцелевые корабли.
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