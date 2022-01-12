США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Разговоры о возможности присоединения этих двух стран к НАТО активизировались в последние недели на фоне споров между РФ и Западом по поводу концентрации около границ с Украиной российских сил.

Соединенные Штаты всегда заявляли, что будут рады рассмотреть заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковые поступят, заявила во вторник, 11 января замгоссекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга в Госдепартаменте.

"Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это", - сказала Нуланд.

Она добавила, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что в эти страны стабильные и в них сформировалась устоявшаяся демократия.

"Поэтому этот разговор с ними будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и т.д.", - уточнила представитель Госдепа.

Напомним, конгрессмены-республиканцы готовят законопроект, которым предложат объявить Украину страной "НАТО-плюс".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet