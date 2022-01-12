Россия подготовила план саботажа - Нуланд

Нуланд напомнила, что Российская Федерация сосредоточила 100 тысяч военных вблизи границ Украины.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия приготовила планы саботажа и внутренней дестабилизации в отношении Украины. Об этом во вторник, 11 января, на заявила на брифинге в Госдепартаменте.

"Именно Россия создала этот кризис из ничего. Именно Россия накопила 100 000 военных на границах Украины. Именно Россия приготовила внутренний саботаж, дестабилизацию и варианты действий под чужим флагом (false flag) для Украины.

Именно Россия извергла дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО, чтобы оправдать ее собственные действия", - сказала Нуланд.

Также Нуланд обратила внимание на то, что Россия проводит военные учения на границе с Украиной.

По словам заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, решение Российской Федерации провести учения у границ Украины - идет вопреки деэскалации, которую Штаты ожидают от Кремля.

"Очевидно, что это идет в прямо противоположном направлении", - отметила Нуланд.

Она также подчеркнула, что Украина "желает только мирного, демократического, европейского будущего для своего народа".

Ранее Нуланд заявила, что США могут сыграть вспомогательную роль в урегулировании конфликта на Донбассе, поскольку переговорный процесс зашел в тупик.

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