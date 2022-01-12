ВБ ухудшил прогноз глобального роста экономики на 2022 год

На ухудшение прогнозов повлияла пандемия коронавируса, урезание бюджетных стимулов в ряде государств и нарушения в системе логистики.

Всемирный банк спрогнозировал, что глобальный рост экономики замедлится к 2023 году. Это означает, что в течение 2022 года рост экономики будет происходить медленнее на 0,2%, чем прогнозировалось полгода назад. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, обнародованном во вторник, 11 января "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

На ухудшение прогноза повлияли продолжающиеся вспышки COVID-19, урезание бюджетных стимулов, проблемы с поставками, дестабилизация инфляционных ожиданий, неожиданные финансовые стрессы и возможные климатические катастрофы.

"В следующем году прогнозируется возвращение объемов производства и инвестиций в странах с развитой экономикой к уровню, существовавшему до пандемии, однако в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах они останутся заметно ниже", - отметили эксперты банка.

Согласно докладу, рост в странах с развитой экономикой снизится с 5% в 2021 году до 3,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. По прогнозам мирового банка, эти темпы будут достаточными для возобновления производства и инвестиций в их тенденцию к пандемии в этих экономиках.

Однако в странах с менее развитой экономикой прогнозируется, что рост упадет с 6,3% в 2021 году до 4,6% в 2022 году и 4,4% в 2023 году. К 2023 году все страны с развитой экономикой достигнут полного возобновления производства. При этом производство ДНК в развивающихся странах останется на 4 процента ниже тенденции пандемии.

"Растущее неравенство и проблемы безопасности особенно вредны для развивающихся стран", - сказал президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Между тем ВВП Индии, согласно новому прогнозу, вырастет на 8,7% после ожидаемого подъема на 8,3% в 2021 году.

Напомним, экономика Украины в 2021 году, по предварительным оценкам, выросла на 3,2%.

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