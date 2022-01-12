США ждут объяснений от России из-за учений на границе

Деэскалация ситуации вокруг Украины должна включать в себя принятие Москвой мер по обеспечению прозрачности при проведении российских военных учений на территории РФ, считают в Госдепе.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов заявил, что США ждут объяснений со стороны России по поводу военных учений на границе с Украиной. Об этом он заявил во вторник, 11 января.

По словам Прайса, для прогресса на переговорах между США и РФ по безопасности требуется "атмосфера деэскалации".

"Мы заявляем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, объяснение этих маневров или их прекращение, возвращение данных тяжелых вооружений в места обычного хранения", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что для снижения напряженности, Россия должна была бы вернуть войска в казармы.

"Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на российской территории", - добавил он.

Ранее издание The New York Times сообщало, что РФ перебрасывает вертолеты к украинской границе. Также отмечается, что войска РФ окружили Украину с трех сторон. Россия нарастила военные силы в Крыму, а также у восточной и северной границ Украины, из-за чего в легкой досягаемости оказался Киев.

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