Россию ждут очень болезненные санкции - Нуланд

Именно Россия является агрессором по отношению к Украине, а не наоборот, считают в Госдепе США.

В случае дальнейшей российской эскалации конфликта на границе с Украиной, Штаты совместно с европейскими союзниками намерены ввести пакет "очень болезненных" санкций. Об этом во вторник, 11 января, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.

"Мы проводим консультации с нашими союзниками и партнерами. и работаем над этим около двух с половиной месяцев на всех уровнях - начиная с президента.

Соединенные Штаты могут принять свой набор мер, Европа и другие союзники могут предпринять параллельные шаги, которые будут несколько иными, но также болезненными для России", - сказала она.

По ее словам, Соединенные Штаты и Европа имеют общее понимание того, какие финансовые санкции нужно будет применить против России. Кроме того, союзники обсуждают экспортные ограничения, "которые будут иметь болезненное влияние на Россию".

Замгоссекретаря также подчеркнула, что санкции против России могут вводиться по уже отработанному сценарию.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. В котором стороны согласовали позиции по сдерживанию российской агрессии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet