В США начали тестировать “умное” оружие

Пистолет LodeStar, предназначенный для новичков, будет продаваться в магазинах по цене 895 долларов.

Персонализированное “умное” оружие, из которого могут стрелять только аутентифицированные пользователи, может стать доступным в 2022 году для потребителей США. Об этом во вторник, 11 января, пишет Reuters.

Агентство отметило, что споры о необходимости создания такого оружия продолжались 20 лет.

Соучредитель LodeStar Гарет Глейзер сказал, что он был вдохновлен, услышав много историй о детях, застреленных во время игры с бесхозным оружием. Умное оружие могло бы предотвратить такие трагедии, используя технологию для аутентификации личности пользователя и отключения оружия, если кто-то другой попытается выстрелить из него.

Они также отметил, что такое оружие могло бы снизить количество самоубийств, сделать потерянное или украденное оружие бесполезным и обеспечить безопасность для полицейских и тюремных охранников, которые опасаются захвата оружия.

В LodeStar интегрированы сканер отпечатков пальцев и чип связи ближнего радиуса действия (NFC), активируемый телефонным приложением, а также панель для ввода PIN-кода. Пистолет может быть авторизован более чем для одного пользователя.

Считыватель отпечатков пальцев разблокирует пистолет за микросекунды, но, поскольку он может не сработать в условиях влажного климата или в других неблагоприятных условиях, в качестве запасного варианта используется панель для ввода пин-кода.

Напомним, Лондон намерен разрабатывать гиперзвуковые ракеты.

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